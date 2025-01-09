Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi, İdadi Sokak üzerinde yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan 23 yaşındaki Ürdünlü Hemam Mujahed bir hafta sonra polise teslim oldu. “Dikkatsiz sürüş ve yaptığı kazayı 24 saat içerisinde polise bildirmemek” suçundan tutuklanan zanlı dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi, İdadi Sokak üzerinde bir aracın yayaya çarptığına dair bilgi alındığını ve olay yerine gidildiğini söyledi. Polis, olay yerine varıldığında Abdurrahman Demir isimli yaralının ambulansa bildirilmek üzere olduğunu gördüklerini açıkladı. Polis, olay yerinde yapılan ilk incelemede yayaya çarpan araçla ilgili bilgi temin edilemediğini, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Abdurrahman Demir’i ziyaret ettiklerini ancak hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, olay yerindeki çevre güvenlik kameralarının incelemeye alındığını, Surlariçi bölgesine hızlı bir şekilde giriş yapan gri renkli bir araç tespit ettiklerini kaydetti. Polis memuru, 2 Ocak 2025 tarihinde araçla ilgili yapılan araştırma sonucu plakasının BP 920 Nissan Marka olduğunu belirlediklerini söyledi. Polis memuru, aynı gün aracın sürücüsü olan zanlının da belirlenerek, telefonla arandığını ancak kendisine ulaşamadıklarını ifade etti. Polis memuru, bu sebeple zanlının arkadaşlarına telefonla ulaştıklarını ve arandığını bildirdiklerini açıkladı. Polis, zanlının 7 Ocak 2025 tarihinde avukatıyla birlikte teslim olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Savcı Senem Palabıyık, zanlının 24 saat içerisinde polise bilgi vermesi gerekirken olay yerinden kaçtığını, soruşturma sonucu kimliğinin tespit edildiğini, telefonla aranınca bir hafta sonra polise teslim olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin daha önce teslim olmak için girişimde bulunduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-i vücutta bulunması, 45 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.