Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 9. Hafta programı açıklandı.
Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oynanacak ilk devrenin son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
KIRMIZI GRUP
11 Ocak 2025, Cumartesi
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-Kaplıca Karadeniz 61
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı GG Akova Vuda-Pile
12 Ocak 2025, Pazar
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı NC Dörtyol-UG Tuzlaspor
14.00 Balıkesir Stadı Düzova-Aslanköy
14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-BT Güvercinlik
BEYAZ GRUP
11 Ocak 2025, Cumartesi
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Ağırdağ Boğaz-Girne H.Evi
14.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-TE Dikmen Gücü
12 Ocak 2025, Pazar
14.00 Lefkoşa Ortaköy Stadı Ortaköy-Ozanköy
14.00 Doğancı Emek Stadı Denizli-Baf Ü.Yurdu