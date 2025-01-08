Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 9. Hafta programı açıklandı.

Kırmızı ve Beyaz Grup’ta oynanacak ilk devrenin son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

KIRMIZI GRUP

11 Ocak 2025, Cumartesi

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-Kaplıca Karadeniz 61

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı GG Akova Vuda-Pile

12 Ocak 2025, Pazar

Düzkaya yoğun çalışıyor Düzkaya yoğun çalışıyor

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı NC Dörtyol-UG Tuzlaspor

14.00 Balıkesir Stadı Düzova-Aslanköy

14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-BT Güvercinlik

BEYAZ GRUP

11 Ocak 2025, Cumartesi

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Ağırdağ Boğaz-Girne H.Evi

14.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-TE Dikmen Gücü

12 Ocak 2025, Pazar

14.00 Lefkoşa Ortaköy Stadı Ortaköy-Ozanköy

14.00 Doğancı Emek Stadı Denizli-Baf Ü.Yurdu