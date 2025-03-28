Küçükerenköy-Tatlısu ana yolunda 23 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Walter Tawanda Chari, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Triaj Yoğun Bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Chari dün yaşamını yitirdi.

Kaza 23 Mart 2025 tarihinde saat 00.30’da meydana gelmişti.

Küçük Erenköy – Tatlısu yolunda, 195 mlgr alkollü 27 yaşındaki Christopher Stefan Sutton, direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptıktan sonra takla atmıştı.

Araçtaki yolcu 29 yaşındaki Walter Tawanda Chari, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Sürücü ise tutuklanmıştı.