BRT program yapımcısı Simge Çerkezoğlu, Girne Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren ve Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’ın ortağı olduğu Ülfet Beach’te, vale hizmeti sırasında 350 Euro’sunun çalındığını belirtti.

Yaşadığı olayı dün sosyal medya hesabından açıklayan Simge Çerkezoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“26 Temmuz Cumartesi günü, 600 TL ödeme yaparak giriş yaptığım Ülfet Beach’te, vale hizmeti sırasında 350 Euro’m çalındı.

Aracımı kendim park etmeme izin verilmedi, ısrarla vale hizmeti sunuldu. Anahtarını teslim ettiğim aracımın torpido gözünde bulunan cüzdanımdaki 350 Euro, vale tarafından alındı.

Böylesine yüksek ücretli ve sözde seçkin bir işletmenin personelinin güvenilir olması gerekir. En azından müşteriler, araçlarında değerli eşyalarını bırakmamaları konusunda uyarılmalı. Çünkü arabamı anahtarıyla birlikte oraya bırakıyorsam, güvenliğini işletmeye devrediyorum demektir.

Yaşadığım hırsızlık yetmezmiş gibi, işletme tarafından hakarete uğradım. Arabada böyle bir para olmadığını ima ederek beni yalancılıkla suçladılar. Oysa kim böyle bir şeyi uydurmak ister ki? Çalışanlarını rencide etmekle itham ettiler ve hiçbir şekilde sorumluluk almadılar.

İşletmenin ortakları arasında Serdar Denktaş’ın oğlu da bulunuyor. Dereboyu’nda pek çok mağaza, kahve zinciri, bar ve üniversite işletmeleri olan bu kişiler, 350 Euro ile herhalde zengin olacaklar ki, özür dilemek yerine inkâr yolunu seçtiler.

Bu yazıyı para için yazmıyorum. Bu yazıyı, kimsenin hiçbir işletmeye sorgusuz güvenmemesi, araçlarında para, gözlük, parfüm veya herhangi değerli eşyayı bırakmamaları ve mağdur olmamaları için yazıyorum.

Vale hizmeti veren bu “seçkin” işletmeler, başınıza bir şey geldiğinde sorumluluk almak yerine sizi mağdur etmeye devam ediyor. Kimseye güvenmeyin.”