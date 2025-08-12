Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi kent genelinde sürdürdüğü denetimler kapsamında halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden, son derece kötü koşullarda paketleme yapılan kaçak baharat deposunu hem mühürledi hem de para cezası uyguladı. Ekiplerin denetim için gittiği işyerinde paketleme yapan çalışanlar kaçarken, geride yeni paketlenmiş ürünler, paketlere yapıştırılmayı bekleyen yeni tarihli etiketlerin olduğu dikkat çekti. Ayrıca depo olmasına rağmen kaçak olarak paketleme yapılan işyerinin çalıştırma izni, çalışanların sağlık kartlarının olmadığı tespit edildi.

Hijyenik olmayan koşullarda muhafaza edilen torbalı baharatlar ve diğer paketli ürünlerin tümü ekiplerce müsadere edilmek üzere alınırken depo, mühürlendi ve 1 asgari ücret tutarında ceza yazıldı. Zabıta Amirliğinden yapılan açıklamada, özellikle gıda ile ilgili faaliyet gösteren işyerlerinin halk sağlığını riske etmeyecek şekilde faaliyet sürdürmesi konusunda sıkı denetimlerin devam ettiğini, söz konusu olan depo görünümünde olup gıda üreten paketleyen yerlere geçit verilmeyeceğini, yaptırım uygulanacağının bilinmesi gerektiği çağrısı yapıldı.