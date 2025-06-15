İbrahim DALOĞLU

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 6. Grup 4. Hafta mücadelesinde sezon kötü başlayan ancak toparlayan Yarköy takımı konuk ettiği Büyükkonuk’u 4 – 1 mağlup ederek üst sıralar için iddiasını ortaya koydu.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve Ahmet Genç’in orta hakemliği yaptığı karşılaşmanın ilk devresi orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

Yarköy takımı 32. Dakikada Kadir’in kırmızı kartla oyun dışına gönderilmesiyle 10 kişi kalırken, 42. Dakikada Mustafacan’ın kendi kalesine attığı golle Yarköy ilk devreyi 1 – 0 önde kapattı. İkinci devreye iyi başlayan Yarköy Ahmet Kuran, Mehmet Biricik ve Ayhan Karakuyu’nun golleriyle 4 – 0 öne geçerken, Doğan Bayırlı attığı golle maçın skorunu belirledi. 4 - 1