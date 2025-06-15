Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 3. Grup 5. Hafta mücadelesinde lider DİKA konuk ettiği zayıf rakibi Alayköy’ü 6- 3 gibi farklı skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kırıkkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Serdar Gürpınar’ın yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi DİKA ilk 10 dakikada Davut ve Ceren Piro’nun attığı gollerle 3 – 0 öne geçti. Bu gollere Metehan ile karşılık veren Alayköy ilk devrenin 3 – 1 bitmesini sağladı.

İkinci devrede Ayberk ve Ceren Piro’nun golleriyle skor 6 -1 olurken, Alayköy’de Ahmet ve Metehan’ın golleriyle maçın skoru 6 – 3 olarak belirlendi.