Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, deprem süreçleri ve çalışmalarının dinamik olduğunu ve yönetmeliklerin bilimsel veriler ışığında belli periyodlarda gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Deprem kuşağında olan ülkeler açısından yapı denetiminin rolünün büyük olduğunu anlatan Aysal, denetimin bir bütün olduğunu, projenin yönetmeliklere göre düzenlenmesi ile başlayan denetimin imalat aşamasında hem uygulama hem de malzeme denetimi ile de devam etmesi gerektiğini söyledi.

Deprem kuşağında olan ülkeler açısından yapı denetiminin önemine değinen Taşıyıcı yapı malzemelerinin denetimine yönelik yakın zamanda önemli bir adım atıldığını belirten Aysal, İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü’nde değişiklik yapılması ile inşaat demirlerinin ve diğer taşıyıcı yapı malzemelerinin ülkeye girişteki denetiminin yasal boyut kazanmasının değerli bir adım olduğunu vurguladı.