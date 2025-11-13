Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı, Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, dün Baf açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs’ın deprem kuşağında yer aldığını ve bölgede zaman zaman depremlerin olmasının doğal bir süreç olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Atalar, Kıbrıs çevresinde yılda ortalama 500’ün üzerinde küçük ve orta büyüklükte deprem kaydedildiğini belirterek, “Kıbrıs bir deprem ülkesi. Yıllardır bu coğrafyada depremler oluyor ve olmaya devam edecek. Bizim yapmamız gereken, binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmektir” dedi.

Atalar, 11 Ocak 2022’de Kıbrıs’ta 6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını, son 130 yılda bölgeyi etkileyen çok sayıda sarsıntı kaydedildiğini hatırlattı. Kıbrıs tarihinde en büyük depremin 9 Ekim 1996’da 6.8 büyüklüğünde meydana geldiğini belirten Atalar, en fazla can ve mal kaybına yol açan depremin ise 10 Eylül 1953’te Baf’ta yaşanan çifte deprem olduğunu söyledi.

“1953’teki 6.0 ve 6.1 büyüklüğündeki iki depremde 40 kişi yaşamını yitirdi, 9 köy tamamen yıkıldı” diyen Atalar, bölgenin sismik geçmişinin dikkate alınması gerektiğini ve depremlere karşı hazırlığın yalnızca mühendislik değil, toplumsal bilinç meselesi olduğunu vurguladı.