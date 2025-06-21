Süper Ligin iddialı takımı Cihangir, Yakup Şen'i kadrosuna katarak yeni sezonda da şampiyonlukta yine iddialı olduğunun mesajını verdi.

Geçtiğimiz sezon Değirmenlik Spor Kulübü’ne transfer olan Yakup Şen, orta sahada etkili oyunuyla göz doldurmuştu.

Her konuda varılan anlaşma sonunda Yakup ile kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler el sıkıştılar. Kulübün sosyal medya hesabı facebook üzerinden duyurulan transferde dünyaca meşhur gazeteci Fabrizio Romano görseli kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transferin takımın şampiyonluk hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğu vurgulanarak, Yakup Şen’in tecrübesi ve sahadaki liderliğiyle takıma büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.