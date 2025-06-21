Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul’da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin açılışına katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 20-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul Pullman Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilen zirve, “Yapay Zeka ve Eğitim” ana temasıyla, eğitim teknolojileri alanında Türkiye ve dünyadan paydaşları bir araya getiriyor.

Bu yılki zirvede, 17 ülkeden bakanlar, bakan yardımcıları, büyükelçiler, eğitim ataşeleri ve farklı düzeylerde temsilciler yer aldı.

Zirve kapsamında katılımcılar onuruna düzenlenen akşam yemeğinde Bakan Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirvede konuşma da yapan Çavuşoğlu, zirvenin yalnızca bir etkinlik değil; eğitimin yeniden şekillendiği bir çağda ortak akıl üretme fırsatı olduğunu belirtti.

Dijital dönüşümün artık tercih değil, bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Pandemi sonrası hızlanan bu dönüşüm, sadece sınıfların ekranlara taşınmasıyla sınırlı değil; öğrenmenin doğasını, erişimini ve kapsayıcılığını yeniden tanımlayan bir paradigma değişimidir.” diye konuştu.

-Çavuşoğlu: “Okullarımızda internet altyapısını yüzde yüz oranında tamamlamış bulunmaktayız”

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı olarak Dijital Dönüşüm ve Eğitimin Yeni Altyapısını geliştirme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin de büyük katkıları ile bu alandaki altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda her tür ve kademeden okullarımızda internet altyapısını yüzde yüz oranında tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca yine her tür ve kademeden okullarımızda, şube sayılarının yüzde yetmişinde etkileşimli tahtalar kullanılmaktadır.”

Bugün dijital okuryazarlığın, eğitimin temel bir bileşeni haline geldiğine ancak bunun yeterli olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin eleştirel düşünme, dijital etik ve siber vatandaşlık becerileriyle donatılması, dijital dönüşümün insani boyutunun unutulmaması gereken en önemli gerekliliğidir. Bu anlamda planladığımız yoğun öğretmen hizmet içi eğitimleri ve programlar ile eğitim hizmetlerine hazır hale gelme kapasitemizi her geçen gün yükseltmekteyiz.” dedi.

-Çavuşoğlu: “Adil, etik ve şeffaf bir yapay zekâ eğitimi inşa etmek sorumluluğumuz”

Çavuşoğlu, yapay zekâ uygulamalarının, eğitimi yalnızca hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda bireyselleştirdiğini kaydederek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bugün bir yapay zekâ motoru, bir öğrencinin öğrenme hızını, ilgi alanlarını ve öğrenme engellerini analiz edebiliyor ve ona özel yollar çizebiliyor. Eğitimin Kişiselleşen Geleceği doğrultusunda yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteği ve iş birliği ile öğretmen ve öğrencilerimizin bireysel özelliklerine uygun olarak yapay zekâ ile desteklenen 'Eğitim Bilişim Ağını' kullanıma sunmuş bulunuyoruz. Ancak burada kritik bir sorumluluğumuz var. Adil, etik ve şeffaf bir yapay zekâ eğitimi inşa etmek. Öğrencilerimizi yalnızca yapay zekâyı kullanmaya değil, onu anlamaya, sorgulamaya ve dönüştürmeye de hazırlamak zorundayız.”

Geleceğin Öğrenme Modellerinin Esneklik, Deneyim, Etkileşim unsurlarının doğru bir şekilde yoğrulmasından geçeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Geleneksel müfredat çizgileri silinirken, beceri temelli öğrenme, oyunlaştırma, artırılmış gerçeklik (AR) ve karma öğrenme ortamları öne çıkıyor…” ifadelerini kullandı.

“Artık soru şu. “Ne öğrettik?” değil, “Öğrenciler ne inşa etti, neye dönüştü?” diyen Çavuşoğlu, “2029 Ekonomik Kalkınma Planı” çerçevesinde oluşturdukları politikalar ve bu politikalara bağlı hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.

Eğitim teknolojilerinde başarılı olan ülkelerin ortak özelliğinin uluslararası iş birliğine açık olmaları olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bizler bu zirvede, sadece teknolojiyi değil; değerleri, deneyimleri ve umutları da paylaşmak için buradayız. Sürdürülebilir kalkınma, iklim eğitimi, dijital eşitsizliklerin giderilmesi gibi alanlarda ortak platformlar, ortak öğretim materyalleri ve dijital değişim programları inşa etmeliyiz.” diye konuştu.

-Çavuşoğlu: “Teknolojiyi yalnızca kodlarla değil, vicdanla da şekillendirelim”

“Bilgi yerel doğar, ancak etkisi küreseldir.” vurgusu yapan Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu zirvede tartışacağımız teknolojik çözümler ne kadar güçlü olursa olsun, temel referansımız insan olmalıdır. Öğrenen bir birey, düşünen bir yurttaş, sorumlu bir dijital kullanıcı yetiştirmek, tüm teknolojik devrimlerin ötesinde en büyük hedefimizdir. Bu bağlamda, İstanbul’dan dünyaya şu çağrıyı yapalım: Teknolojiyi yalnızca kodlarla değil, vicdanla da şekillendirelim”.

Eğitimin daha adil, daha erişilebilir, daha yaratıcı olması için gösterilen çaba adına katılımcılara teşekkür eden Çavuşoğlu, başarılı ve ilham verici bir zirve diledi.