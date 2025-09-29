Zivaniya Festivali’nde konuşma yapan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacığlu, yaptığı konuşmada, zivaniya üretiminin önemine dikkat çekti.

Zivaniya ve diğer geleneksel ürünlerimizin tescilinin, aslında kültürümüzün tescillenmesinin, kültürümüze sahip çıkmamızın da bir göstergesi ve örneği olduğunu vurgulayan Kamacıoğlu, “Biz burada yaptığımız organizasyonda tescil alan üç firmamızı tebrik ediyoruz ancak, yalnızca onları değil, arkadan gelen firmalarımızı da tebrik etmek istiyoruz, çünkü onlar da önemli katkılar koyuyor ve sertifika almaya hazırlanıyor” dedi.

Zivaniya sektörünün bundan beş yıl önce neredeyse piyasada hiç yokken, piyasaya ithal zivaniya hakimken, şu anda piyasanın yüzde 50’sine KKTC’de üretilen zivaniyanın sahip olduğuna dikkat çeken Kamacıoğlu, artık tüm marketlerde bizim üreticimizin ürünü olan zivaniyamızın bulunabildiğini vurguladı.

Hükümete, üretime verdiği destek için teşekkür eden Kamacığlu, “Hükümetten tüm zivaniyacılar için şunu istiyoruz; lütfen zivaniya ithalatını yasaklayalım. Biz üreterek yeterli oluruz, ben üreticilerime kefilim. Hem üretecekler hem piyasa dengesini koruyacaklar. Yabancı zivaniyanın ülkemize girmesini istemiyoruz. Bu konuda Sayın Başbakanımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.