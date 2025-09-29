Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın düzenlediği “Kıbrıs’ın Geleneksel İçkisi Zivaniyanın Yolculuğu” isimli “Zivaniya Festivali” geçtiğimiz Cuma akşamı yapıldı.

Lefkoşa’da Büyük Han’da gerçekleşen etkinlikte coğrafi tescil hakkı elde den üç firmamıza “Coğrafi İşaret Ürün Sertifikası” takdim edildi.

KTSO Başkanı Ali Kamacığoğlu ve KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk’ün konuşma yaptığı etkinlikte, geçmişten bugüne zivaniyanın öyküsü anlatıldı ve konuyla ilgili kısa bir de film gösterildi.

Etkinlikte konuklara zivaniya ikram edildi ve özel şişelerde zivaniya hediye edildi.

Sertifika töreninde, Cyprus Brewart LTD Direktörü Ali Peker’e belgesini KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu takdim ederken, Sema İçkileri LTD Direktörü Atilla Süren belgesini KTSO Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları’ndan ve Mey İçki Sanayi LTD Direktörü Anıl İmre da KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci’den aldı.

KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Belgelendirme birimine büyük fedakarlıklar yapılarak, akreditasyon onayını da kazandırıldığını anlattı. Öztürk, “Şu an Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi, Türkiye’deki Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuştur ve yaptığı tüm ürün belgelendirme işlemleri Bureau Veritas’ın yaptığı gibi uygundur ve uluslararası kabul görmüştür” dedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın zivaniyayı önce ülkemizde sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nde tescillediğini kaydeden Kemal Öztürk, ardından Kıbrıs harnup pekmezinin de tescillendirildiğini belirtti.

Öztürk, “Ülkemizin üretimle kalkınacağına inanan odamız, bu konuda öncülük etmiş, girişimci kadınlara ev sahipliği yapmış ve Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) aracılığıyla Lapta işinin tescillemesine vesile olmuştur. Şimdi sırada Kıbrıs pidesi var, şeftali kebabı var, zeytinyağı var, çakıstez var ve daha niceleri var” diye konuştu.