banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
37 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Zafer Niyazi’ye son veda

banner476

Yaşamını yitiren sevilen iş insanı Zafer Niyazi, dün son yolculuğuna uğurlandı

banner825
Zafer Niyazi’ye son veda
banner931
Hayatını önceki gün kaybeden narenciye sektörünün öncü isimlerinden, uzun yıllar KKTC futboluna hizmet veren, iş insanı Zafer Niyazi dün toprağa verildi.
Niyazi, CYPFRUVEX ve Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde düzenlenen törenlerin ardından Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zafer Niyazi’nin cenaze törenine katıldı.
Tatar cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
“Ülke ekonomisine göstermiş olduğu liderlik, KKTC’nin mücadelesine gönülden inanmış bir mücahit olan Zafer Niyazi’yi uğurlamak için toplandık. Sevecenliği, dostluğu, KKTC aşkı, Baf Ülkü Yurdu camiasını şampiyonluğa taşıması ve sosyal hayatta verdiği her türlü destekle unutulmayacak bir kişi olan Zafer Niyazi’nin Türkiye bağlılığı ile bu topraklara yaptığı yatırımların, narenciye ve ekonomi sektörüne olan katkısının önemi büyüktür. Her zaman gençlerin yanında olmuştur. O her zaman bizim yüreğimizdeki müstesna yerini koruyacaktır”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.