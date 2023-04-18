Zafer Niyazi’ye son veda

Yaşamını yitiren sevilen iş insanı Zafer Niyazi, dün son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını önceki gün kaybeden narenciye sektörünün öncü isimlerinden, uzun yıllar KKTC futboluna hizmet veren, iş insanı Zafer Niyazi dün toprağa verildi.Niyazi, CYPFRUVEX ve Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nde düzenlenen törenlerin ardından Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zafer Niyazi’nin cenaze törenine katıldı.Tatar cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:“Ülke ekonomisine göstermiş olduğu liderlik, KKTC’nin mücadelesine gönülden inanmış bir mücahit olan Zafer Niyazi’yi uğurlamak için toplandık. Sevecenliği, dostluğu, KKTC aşkı, Baf Ülkü Yurdu camiasını şampiyonluğa taşıması ve sosyal hayatta verdiği her türlü destekle unutulmayacak bir kişi olan Zafer Niyazi’nin Türkiye bağlılığı ile bu topraklara yaptığı yatırımların, narenciye ve ekonomi sektörüne olan katkısının önemi büyüktür. Her zaman gençlerin yanında olmuştur. O her zaman bizim yüreğimizdeki müstesna yerini koruyacaktır”