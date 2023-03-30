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Yenicami Ayşen muhtarına ağlıyor

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Yenicami Ayşen muhtarına ağlıyor
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Lefkoşa Surlariçi bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yıllarca Yenicami Mahallesi muhtarı olarak görev yapan Ayşen Hamitoğlu bugün vefat etti.
Hamitoğlu’nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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