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Turgay Zabitler sevenlerini üzdü

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Turgay Zabitler sevenlerini üzdü
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İskele bölgesinin küçük köylerinden biri olan Kilitkaya sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü aşıyor.
Aslen Kilitkaya’lı olup, uzun zamandır Mağusa’da yaşamını sürdüren Turgay Zabitler(Ramadan) bugün vefat etti.
Turgay Zabitler’in cenazesi Çarşamba günü öğle namazına müteakip Kilitkaya Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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