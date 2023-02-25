Tiyatro camiası yasta

Yıllarca tiyatro sahnelerinde ve Torba programında rol alarak herkesin sevgisini kazanan Ahmet Karabiber hayatını kaybetti.

Emekli polis olan Karabiner’in ölümü, ailesi ve tiyatro camiasını yasa boğdu.

Karabiber’in cenazesi, 27 Şubat 2023 Pazartesi gün Karaoğlanoğlu camiinde kılınacak öğle namazına müteakiben, Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecek.