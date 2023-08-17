Tıp camiası yasta

Hekim camiası sevilen bir doktorunu daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkemizin sevilen doktorlarından Anestezi Uzmanı Dr. Sevgi Sezenler vefat etti.

Akademisyen olarak da görev yapan Sezenlerin vefatı tıp camiasını yasa boğdu.

Dr. Sevgi Sezenler’in cenazesi, yarın (18 Ağustos, Cuma) Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığında defnedilecek.

