Sevenleri yasta

Lefkoşa ve Cumhuriyetçi Türk Partisi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Eski Su İşleri Dairesi Müdürü ve Kıbrıs Türk Halkının her sorunuyla yakından ilgilenen, her koşulda mücadele eden Lefkoşa’nın sevilen simalarından Eren Soygür vefat etti.

Soygür, bir dönem Yayın Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı.

Eren Soygur’ün vefatı ülkede üzüntüyle karşılandı.

