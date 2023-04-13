Oğur ailesi yasta

Yeniboğaziçi Belediyesi köylerinden Mot-rmenekşe sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mormenekşe köyünün sevilen ailelerinden Oğur ailesinin çınarı Sima Oğur bugün vefat etti.
Oğur'un cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Mormenekşe Mezarlığı'na defenedilecek.
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