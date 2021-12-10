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Lefkoşa İsmail abisine ağlıyor

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Lefkoşa İsmail abisine ağlıyor
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Lefkoşa tanınmış ve sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Taşkınköy ve Göçmenköylülerin yakından tanıdığı Altan Pastanesi sahibi İsmail Altan bugün hayata gözlerini yumdu.
Cenazesi bugün saat13:00'te İsmail Safa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığında defnedilecek.
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