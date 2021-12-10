Lefkoşa İsmail abisine ağlıyor

Lefkoşa tanınmış ve sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Taşkınköy ve Göçmenköylülerin yakından tanıdığı Altan Pastanesi sahibi İsmail Altan bugün hayata gözlerini yumdu.
Cenazesi bugün saat13:00'te İsmail Safa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığında defnedilecek.
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