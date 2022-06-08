banner762
banner815
Çevre Dairesi göreve
Çevre Dairesi göreve
43 0
Maaşlara artış geliyor
Maaşlara artış geliyor
303 0
 
Endurocular Girne’de yarıştı
Endurocular Girne’de yarıştı
11 0
Koopspor, finale göz kırptı
Koopspor, finale göz kırptı
11 0
Yılanlara dikkat
Yılanlara dikkat
137 0
İtfaiyeden yangın uyarısı
İtfaiyeden yangın uyarısı
12 0
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
32 0
banner797
banner854

Kıstı ailesinin acı günü

banner476

banner825
Kıstı ailesinin acı günü
Mesarya bölgesi köylerinden Akova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akova köyüne 1974 sonrası Türkiye’den gelerek yerleşen ve herkesin sevgi ve saygısını kazanan ailelerinden olan Kıstı ailesinin büyüğü Osman Kıstı vefat etti.
Köyde ve bölgede tanın isimlerden biri olan Osman Kıstı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Akova Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.