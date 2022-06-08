Kıstı ailesinin acı günü

Mesarya bölgesi köylerinden Akova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akova köyüne 1974 sonrası Türkiye’den gelerek yerleşen ve herkesin sevgi ve saygısını kazanan ailelerinden olan Kıstı ailesinin büyüğü Osman Kıstı vefat etti.

Köyde ve bölgede tanın isimlerden biri olan Osman Kıstı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Akova Mezarlığı’na defnedildi.

