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Kırcalı sevenlerini üzdü

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Kırcalı sevenlerini üzdü
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Lefkoşa ve hakem camiası sevilen bir simasını daha kaybetti.
Aslen Serdarlı’lı olan ancak uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da ikamet eden Salih Kırcalı vefat etti.
1995-1996 döneminde Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığını da yapmış olan Kırcalı’nın vefatı hakem camiasında üzüntüye neden oldu.
 
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