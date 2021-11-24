Kırcalı sevenlerini üzdü

Lefkoşa ve hakem camiası sevilen bir simasını daha kaybetti.

Aslen Serdarlı’lı olan ancak uzun yıllardan beridir Lefkoşa’da ikamet eden Salih Kırcalı vefat etti.

1995-1996 döneminde Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığını da yapmış olan Kırcalı’nın vefatı hakem camiasında üzüntüye neden oldu.

