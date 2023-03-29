Karataş ailesinin acı günü

Karpaz bölgesinin şirin köylerinden biri olan Taşlıca köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Taşlıca köyü sakini, sevilen sima Mustafa Karataş dün vefat etti.
Karataş’ın cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Taşlıca köy kabristanlığına defnedildi.
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