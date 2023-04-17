Karagözlü sevenlerini üzdü

Karpaz bölgesi köylerinden olan Çayırova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Emekli polis çavuşu, Çayırova köyünün sevilen sayılan simalarından ahmet Karagözlü dün vefat etti.
Karagözlü bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çayırova Kabristanlığı'na defnedildi.
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