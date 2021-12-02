Hatice Kerlo sevenlerini üzdü

Aslen Luricina(Akıncılar)’lı olup uzun yıllardan beridir Akdoğan’da yaşayan Hatice Kerlo (Kirlapo’yu) geçtiğimiz Salı günü vefat etti.
Akdoğan’da sevilen bir kişilik olan Hatice Kerlo’nun vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
Kerlo’nun cenazesi bugün saat 12’de Akıncılar’da defnedildi.
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