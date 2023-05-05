Gönyeli, Nuran ablasına ağlıyor

Gönyeli ve Lefkoşa’nın sevilen simalarından biri daha vefat etti.

Gönyeli sakini İkinci ailesinin sevilen siması ve ülkemizin tanınmış isimlerinden Nuran İkinci dün vefat etti.

İkinci’nin cenazesi 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.

