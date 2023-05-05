banner913
banner932
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
26 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
16 0
 
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
10 0
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
55 0
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
15 0
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
7 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
11 0
banner915

Gönyeli, Nuran ablasına ağlıyor

banner476

banner825
Gönyeli, Nuran ablasına ağlıyor
banner931
Gönyeli ve Lefkoşa’nın sevilen simalarından biri daha vefat etti.
Gönyeli sakini İkinci ailesinin sevilen siması ve ülkemizin tanınmış isimlerinden Nuran İkinci dün vefat etti.
İkinci’nin cenazesi 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.