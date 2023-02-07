Değirmenlik acı haberle yıkıldı

Değirmenlik bölgesi Kahramanmaraş’tan gelen acı haberle yıkıldı.
Değirmenlik Spor Akademesi’nden yetişen ve MiracleDeğirmenlik U-16 takımında futbol oynayan Arda Akbaba ve annesi ile kızkardeşinin Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde hayatlarını kaybettiği bildirildi.
Değirmenlik Spor Akademesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi.
“Akademimizde yetişen ve U16 grubumuzda oynayan futbolcumuz Arda Akbaba, annesi Elif Akbaba ve Ablası İlknur Akbaba'yı Kahramanmaraş depremınde kaybettik, hepimizin başı sağolsun”
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