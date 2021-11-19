Atlılar köyü yasa boğuldu

Mesarya bölgesinin Yeni Boğaziçi’ne bağlı köylerinden Atlılar bir emekçisini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Atlılar köyü ve bölgenin sevilen, sayılan emekçi insanlarından Hüseyin Güler bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Hüseyin Güler iki oğlan, bi kız çocuğu sahibiydi.

Güler, ikindi namazına müteakip kılına cenaze namazı sonrasında Atlılar Kabristanlığı’na defnedildi.

