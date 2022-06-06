Arif Pazar, sevenlerini üzdü

Mağusa’nın sevilen genç isimlerinden birinin hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntüye boğuldu.

Taşel çalışanı olan ve bir süreden beridir yaşadığı hastalığa yenik düşen Arif Pazar hayatını kaybetti.

Mağusa ve özellikle Maraş bölgesinin sevilen gençlerinden biri olan Arif Pazar dün tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti.

