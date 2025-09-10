Başbakan Ünal Üstel’in Kamu Hizmeti Komisyonu sınavlarına giren gençlere yönelik "Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz" sözlerine sendikalar Başbakanlığa siyah çelenk bırakarak tepki gösterdi.

Kamuda yetkili beş sendika, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) düzenlediği sınavlara yönelik, “Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz” açıklamalardan dolayı Başbakanlık’a siyah çelenk bıraktı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) düzenlediği eylemde, ilk sözü alan KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın seçim gezilerindeki söylemlerini eleştirerek, “sınavların bir anlamı olmadığı, sözlü sınavda torpil işleyeceği” vaadi verildiğini savundu.

“Oy istedikleri insanlara mesaj veriyorlar” diye konuşan Serdaroğlu, “Devleti yönetenler tarafından böylesi itibarsızlığa tarih boyu imza atılmadı” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Başbakan’ın "sözleri çarpıtıldı" yönündeki açıklamasına değinerek, “Yok çarpıtmadık ama partili gençlerine doğru bilgi vermedin” dedi. Maviş, KHK’nın 20 senedir yazılı sınavla, liyakat ve adalete göre kamuya personel aldığını ifade etti. Ülkede nice insanın evlatlarının meslek sahibi olması için onları okuttuğunu, ekonomik olarak onlara yatırım yaptığını dile getiren Maviş, “Hiç kimseye saygınız yoksa o anne, babalara saygınız olsun” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise konuşmasına, ülkede oluşturulan bataklığın deşifre olduğuna işaret ederek, yaşananları protesto etti.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, “Seçim uğruna her şey mubahtır mantığı maalesef bir tek KKTC’de var sanıyorum” diye konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, bunun bir zihniyet sorunu olduğunu belirterek, “Alıştılar bu şekilde davranmaya çünkü ganimet kültürüne de alıştılar” dedi.

KHK’da “sınavı geç de halledeceğiz” modasının geçtiğini ifade eden Bengihan, “Şu an münhal açılır, münhal 20 kişiyse, ilk 20’ye gireni almak zorundadır. Değil cumhurbaşkanı, Ömer Köseoğlu bile ilk 20’ye girenlerden eleyemez” dedi. Bengihan, ocak ayının başından 23 Ağustos’a kadar 171 kişinin kamuya istihdam edildiği eleştirisinde de bulundu.