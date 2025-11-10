Başbakan Ünal Üstel başkanlığında Başbakanlık'ta yapılan iç güvenlik toplantısında ülkede son günlerde iç huzuru olumsuz etkileyen gelişmeler değerlendirildi.

Başbakan Üstel, toplantı sonrasındaki açıklamasında, halkın huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti ile yürürlükte olan güvenlik iş birliği antlaşmaları çerçevesinde, ülkemizin iç güvenliğini daha da güçlendirecek; özellikle ülkeye girişler konusunda alınması gereken ek tedbirlerin devreye konulması ve etkin denetim mekanizmalarının uygulanması yönünde gerekli girişimleri de başlatıyoruz" dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel başkanlığında yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve diğer yetkililer katıldı.

Üstel, toplantı ardından yaptığı açıklamada, halkın huzurunu ve güven duygusunu zedelemeye yönelik, özellikle iş dünyasına ve bazı vatandaşlara karşı yapılan saldırı, tehdit, şantaj ve huzursuzluk yaratma girişimlerini yakından takip ettiklerini kaydetti. Bu tür girişimlerin yalnızca bireyleri değil, toplumun genel huzurunu da hedef aldığını belirten Üstel, halkın güven duygusunun zedelenmesine ve huzurun bozulmasına neden olacak bu tür olaylara izin verilmemesi konusunda hükümet olarak kararlı olduklarını söyledi.

- “Ülkeye girişler konusunda ek tedbirlerin devreye konulması ve denetim mekanizmalarının uygulanması yönünde girişim başlatıyoruz”

Yaşanan olaylar karşısında, suç ve suçluyla mücadelede Polis Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, güvenlik birimlerimizin daha etkin görev yürütebilmesi adına; personel, altyapı ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması ile gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönünde önemli adımlar atma kararlılığımızı bugün bir kez daha teyit ettik. Türkiye Cumhuriyeti ile yürürlükte olan güvenlik iş birliği antlaşmaları çerçevesinde, ülkemizin iç güvenliğini daha da güçlendirecek; özellikle ülkeye girişler konusunda alınması gereken ek tedbirlerin devreye konulması ve etkin denetim mekanizmalarının uygulanması yönünde gerekli girişimleri de başlatıyoruz.”

- “Bu topraklarda korku iklimi yaratmaya çalışan kim olursa olsun, karşısında her zaman KKTC devletinin güvenlik kurumlarını bulacak”

Başbakan Üstel, KKTC’nin, huzurun, güvenin ve istikrarın ülkesi olmaya devam edeceğini kaydederek, “Bu doğrultuda gerekli her adımı cesaretle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm kurumları görev başındadır. Halkımız müsterih olsun; bu topraklarda korku iklimi yaratmaya çalışan kim olursa olsun, karşısında her zaman KKTC devletinin güvenlik kurumlarını bulacaktır.” dedi.