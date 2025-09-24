Başbakan Ünal Üstel, bugün yaptığı Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü çerçevesinde istikrarlı bir şekilde sürdürülen proje ve hizmetleri ele aldıklarını söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, bugün yaptığı Ankara ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Hükümet ortakları ile birlikte Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini belirten Üstel, “Görüşmemizde, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolümüz çerçevesinde istikrarlı bir şekilde sürdürülen proje ve hizmetleri ele aldık. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye kadar geniş bir alanda devam eden ortak çalışmaların, halkımızın refahını ve yaşam kalitesini yükseltmesine büyük önem veriyoruz.” dedi.

Hükümet olarak kalkınma hedeflerini kararlılıkla sürdürürken Türkiye’nin güçlü desteğini yanlarında görmenin kendilerine güven verdiğini vurgulayan Üstel, “Adada iki devletli çözüm vizyonumuzu birlikte savunmaya ve kardeşliğimizden doğan dayanışmayı artırmaya devam edeceğiz. Kendilerine misafirperverlikleri ve samimi destekleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.