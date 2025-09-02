Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve beraberindeki heyet, Hayvancılar Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette iki üretici örgütünün istişare içinde hareket etmesinin, hem tarımın hem de hayvancılığın geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

“Sorun var imajı doğru değil”

Son dönemlerde kamuoyunda iki birlik arasında sorun varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ile Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, bu yöndeki iddialara tepki göstererek, üreticilerin haklarını savunma noktasında dayanışma içinde olduklarını net bir dille ifade ettiler.

Nizam: “Bizi bizden başka kimse savunmaz”

Mehmet Nizam konuşmasında, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikalarının önemine değinerek şunları söyledi:

“Paydaşlarımızla bir birimizi kırmadan, üzmeden, istişare içinde hareket etmeliyiz. Bizi bizden başka kimse savunmaz. Üreticinin geleceği için birlik içinde çalışmak zorundayız.”

Nizam ayrıca ülkede yaşanan tohum krizine işaret ederek, “Ülkeye getirilecek tohumların sertifikalı, daha önce denenmiş olması gerekir. Aksi halde denenmemiş tohum kullanımı çiftçiyi zarara uğratır ve batma noktasına getirir” dedi.

Onalt: “Destek üreticiye değil, sermayeye gidiyor”

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üretici birliklerinin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Onalt, devlet tarafından verilen desteklerin çoğu zaman üreticiye değil, sermaye kuruluşlarının cebine girdiğini savundu.

Onalt ayrıca süt üretimi ve pazarlanması konusunda önümüzdeki süreçte yapılması gereken çalışmalara işaret ederek, “Bu alanda ortak akılla planlama yapılması ve hükümetle istişare içinde çözüm üretilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

Ortak mesaj: “İstişareyle yol alacağız”

Ziyaret sonunda iki başkan da üretici birliklerinin ortak paydada buluşarak fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini, sorunların çözümünde diyalog ve dayanışmayı ön planda tutacaklarını belirttiler.