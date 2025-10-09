Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yürütülen kırsal kalkınma projeleri kapsamında, Arapköy Ağıllar bölgesinde altyapı hazırlıkları tamamlandı. Yol, ağıl ve direk yerlerinin belirlenip işaretlenmesi süreci sona erdi ve projede artık uygulama aşamasına geçilecek.

3 MİLYON TL’Yİ AŞAN YATIRIM…

Proje kapsamında 8 adet ağıl yeri belirlenirken, elektrik altyapısına yönelik işaretleme ve planlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede enerji hattı döşeme çalışmaları başlayacak.

Yetkililer, projenin toplam maliyetinin 3.153.457,26 TL olduğunu açıkladı. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, hem hayvancılıkla uğraşan üreticilerin koşullarını iyileştirmesi hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

GÜRSEL UZUN: ÜRETİCİLERİN ENERJİYE ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun tarafından yapılan açıklamada, Arapköy Ağıllar Projesi’nin, bölgedeki elektrik altyapısının modernize edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı. Projenin uygulama aşamasının tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin enerjiye erişiminin kolaylaşması, güvenli ve kesintisiz elektrik teminiyle üretim kapasitesinin artmasının beklendiğini kaydeden Uzun, “Projenin hayata geçmesinde maddi destek sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’ne, Tarım ve Hayvancılık Dairesi’ne, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.