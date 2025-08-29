Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Can Polat Şemi yaptığı konuşmada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın iki yıl önce “küçükbaş hayvancılığı yücelteceğiz” açıklamasına rağmen gelinen noktada sektörün bitme noktasına geldiğini iddia etti.

Damızlık hayvanların kesime gönderildiğini, birçok üreticinin ekonomik zorluklar nedeniyle sürülerini elden çıkarmak zorunda kaldığını söyleyen Şemi, “Küçükbaşı yüceltmek yerine bitirme noktasına getirdiler.” dedi.

Küçükbaş hayvancıların en büyük sorunlarından birinin mülkiyet olduğunu belirten Şemi, üreticilerin büyük bölümünün kendi arazilerinde ağılları bulunmadığı için teşvik ve hibelerden yararlanamadığını söyledi. Elektrik ve su altyapısının eksikliği nedeniyle soğuk zincire geçilemediğini de kaydeden Şemi, “Bu koşullarda insanlar neden yatırım yapsın?” diyerek bunun süt pazarlamasında ciddi sorun yarattığını savundu.

Şemi, hellim tescili için küçükbaş sütüne ihtiyaç bulunduğunu ancak imalatçıların “küçükbaş sütüne ihtiyacımız yok.” diyerek alım yapmadıklarını, bu nedenle üreticilerin yatırım yapmaktan kaçındığını söyledi.

Buna karşın süt verimini artırmak amacıyla hayvan ithal edilmesini de eleştiren Şemi, “Süt talebi yokken hayvan ithalatı çelişkidir. Ayrıca İspanya’dan gelecek hayvanlarda mavi dil hastalığı riski vardır.” dedi.

Devletin "net bir tarım politikası ortaya koymamasını" eleştiren Şemi, “Bize yılda ne kadar ete ne kadar süte ihtiyaç olduğunu açıklasınlar ki biz de üyelerimize buna göre üretim yaptırabilelim" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın açıkladığı 200 TL’lik ek desteği de eleştiren Şemi, “Bu rakam küçükbaşçıları dilenci durumuna düşürmektir” dedi. Hayvancıların sokakta eylem yapmak istemediğini belirten Şemi, ancak sorunların çözülmemesi halinde bunun kaçınılmaz olacağını söyledi.