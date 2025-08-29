Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Küçükbaş Yönetim Kurulu, küçükbaş hayvancılıkta arpa ve yem temininde yaşanan sorunları, teşvik ödemelerindeki gecikmeleri, satış sıkıntılarını ve tarım politikası eksikliğini gerekçe göstererek sektörün “bitme noktasına geldiğini” iddia etti; hükümet ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na acil önlem çağrısı yaptı.

Küçükbaş Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Asım Gülçeken ile yönetim kurulu üyeleri Can Polat Şemi, Nezif Tekyaprak ve Arif Dayı, küçükbaş hayvancılığın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla dün Birlik binasında basın toplantısı düzenledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Küçükbaş Yönetimi Genel Sekreteri Asım Gülçeken, küçükbaş hayvancılıkta arpa temini, teşvik ödemeleri ve satış sorunlarının üreticileri ciddi sıkıntıya soktuğunu iddia etti.

Yılın başında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde kulak numarası teşviğinin bin 800 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Gülçeken, bu miktarın yalnızca 900 TL’sinin ödendiğini, kalan ödemenin ise belirsiz olduğunu söyledi. “Eylül ayı söylense de kesinlik kazanmadı.” diyen Gülçeken, üreticilerin belirsizlik nedeniyle mağdur olduğunu öne sürdü.

Gülçeken, teşvik artışının kuraklık gündeme gelmeden önce normal bir artış olarak kararlaştırıldığını, buna rağmen Bakanlığın bin 800 TL’nin içine “kuraklık parasını da dahil ettik.” şeklinde değerlendirmesini eleştirdi. Bu yaklaşımı kabul etmediklerini ifade eden Gülçeken, küçükbaş hayvancıların zor koşullar altında üretim yaptığını ve açıklanan ek 200 TL’lik desteğin de yetersiz kaldığını savundu.

Hayvan fiyatlarının düşmesiyle üreticilerin satış yapamadığını, kasapların da açıklanan fiyatları kabul etmediğini kaydeden Gülçeken, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık arasında uygulamalarda eşitsizlik bulunduğunu iddia etti.

Yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile görüşeceklerini belirten Gülçeken, sorunların çözülmemesi halinde eylem dahil yeni adımların gündeme gelebileceğini söyledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Arif Dayı ise, küçükbaş hayvancıların en büyük sorunlarının arpa, saman ve balya temini olduğunu belirterek, bu sıkıntıların kış gelmeden şimdiden yaşanmaya başladığını söyledi.

Arpanın tedarik edilmemesinin üreticilerin suçu olmadığını, buna rağmen hayvancıların haksız yere eleştirildiğini öne süren Dayı, kasapların serbest piyasadan faydalanarak fiyatları istedikleri gibi belirlediğini, borçlu olan üreticilerin de çaresiz şekilde hayvanlarını düşük fiyata satmak zorunda kaldığını söyledi.

Dayı, açıklanan ek 200 TL’lik kulak numarası desteğinin de kabul edilemez olduğunu kaydederek, “Bu miktarla bir hayvanın bir aylık yem gideri bile karşılanamaz.” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Nezif Tekyaprak da yaptıkları görüşmelerle süt teşviğinin litre başına 3 TL’den önce 6 TL’ye, ardından 10 TL’ye çıkarıldığını, kulak numarası teşviğinin de bin 100 TL’den bin 800 TL’ye yükseltildiğini söyledi. Tekyaprak, ayrıca 8 aylıktan büyük kuzular için 350 TL destek verildiğini, her ilçeye süt toplama merkezleri kurulduğunu ve saman ile balyanın piyasanın altında fiyatlarla üreticiye ulaştırıldığını kaydetti.

Arpa sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını öne süren Tekyaprak, ambarlara sevkiyatın başladığı yönünde duyumlar aldıklarını ancak mevcut kuraklığın küçükbaş üreticilerini daha fazla etkilediğini belirterek, “Özellikle kurak bölgelerde üretici hayvanını tamamen satın aldığı yemle beslemek zorunda.” dedi.