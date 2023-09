Gilanlıoğulları; Dünya Fizyoterapi Günü, fizyoterapistlerin dünyaya mesleklerinin önemini duyurmak için bir fırsattır

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazemin Gilanlıoğulları, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“Multidisipliner bir ekibin parçası olan fizyoterapistler, kanıta dayalı tedavi yöntemleri kullanarak bireylerin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebilmelerini amaçlar” diyerek sözlerine başlayan Gilanlıoğulları açıklamalarına şöyle devam etti: ‘Dünya Fizyoterapi Günü’, 1996 yılında Dünya Fizyoterapi Konfedarasyonu’nun (WCPT) ilk toplantı yaptığı günden itibaren her yıl 8 Eylül tarihinde kutlanmaktadır. Bu günün amacı, küresel fizyoterapi topluluğunun birlik ve dayanışmasını simgelemektir. Dünya Fizyoterapi Günü, fizyoterapistlerin insan hayatlarına olan dokunuşlarını tüm dünyaya göstermek için bir fırsattır.

Bu önemli günü odak noktası olarak kullanan Dünya Fizyoterapi Konfedarasyonu’nun, fizyoterapistlerin mesleğini tanıtma ve uzmanlıklarını geliştirme çabalarını desteklemeyi amaçlamakta olduğunu belirten Gilanlıoğulları, “Dünya genelinden gelen raporlar, Dünya Fizyoterapi Günü’nde yapılan etkinliklerin mesleğin profiline olumlu etkisi olduğunu göstermiştir” dedi.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerinin bir çok hastalık tedavisinde kullanılmakta olduğunu ve kullanılan yöntemlerin hastanın ihtiyaçlarına göre değiştiğini söyleyen Gilanlıoğulları, “Fizyoterapistlerin başlıca amaçları günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırıp, hayat kalitesini yükseltmektir. Bunu yapabilmek içinde kanıta dayalı tedavi yöntemleri kullanılmaktadır” ifadelelerine yer verdi.

Gilanlıoğulları açıklamalarına şöyle devam etti; WCPT, her yıl bir odak noktası seçmekte ve seçilen temaya göre farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu yıl, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü’nün odak noktası artrit (eklemlerde açığa çıkan iltihap) olup, romatoid artrit ve aksiyal spondiloartrit (omurgayı tutan romatizmal hastalık) de dahil olmak üzere bazı inflamatuar (iltihap) artrit türlerine derinlemesine bir bakış sunulmaktadır. Bu temadaki esas amaç insanlara artritin, her yaş grubunu etkileyen akut ve kronik eklem iltihabı olduğunu, bulgularının günlük yaşam aktivitelerini etkilediğini, fakat bu bulguların kontrolünde aktivitenin ve egzersizin önemli olduğunu vurgulamaktır. Artrit bulguları değişiklik gösterebilir ve fizyoterapi ve rehabilitasyon genel tedavinin önemli bir parçasıdır. Fizyoterapistler artriti olan bireylere nasıl aktif kalacakları ve bulgularını nasıl yönetecekleri konusunda kişilere rehberlik etmektedirler.

“Fizyoterapistin tedavideki amacı, bir kişiyi normal, günlük aktivitelerini zorluk çekmeden gerçekleştirebilecekleri noktaya geri getirmektir” diyen Gilanlıoğulları, “İyi hareket aralığını korumak, günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini sürdürmenin anahtarıdır. Bu nedenle, bir eklemin hareket açıklığını artırmak, fizik tedavinin birincil odak noktasıdır. Daha güçlü kaslar, zayıflamış bir eklemi daha iyi stabilize edebileceğinden, eklemi çevreleyen ilgili kasların gücünü arttırmak da son derece önemlidir” dedi.

“Dünya Fizyoterapi Günü, fizyoterapistlerin dünyaya mesleklerinin önemini duyurmak için bir fırsattır” diyen Gilanlıoğulları son olarak, tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü’nü içtenlikle kutladı.