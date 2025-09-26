CTP Milletvekili Ürün Solyalı Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü’nü iptal kararını değerlendirerek, “İlk günden söylediğimiz şeyin Anayasa Mahkemesi tarafından da tekrar edildiğini duyma ihtiyacı varmış.” diye konuştu.

Temel hak ve özgürlükler, çocuk hakları, din ve vicdan hürriyeti gibi meselelerin Bakanlar Kurulu’nun iki dudağı arasında olmaması gerektiği, bunların Meclis’in görev alanı olduğu konusunda net bir karar üretildiğini ifade eden Solyalı, Bakanlar Kurulu’nun siyasi tercihlerinin ne çocukları ne de toplumu kullanmak adına doğru olduğunun altının çizildiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu meselelerin Meclis’te konuşulması gerektiği konusunda vurgusu olduğunu yineleyen Solyalı, “Umarım bir ders çıkarılmıştır.” dedi.