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Virgil van Dijk 2025'e kadar Liverpool'da

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu VirgilvanDijk'ın sözleşmesini yeniledi

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Virgil van Dijk 2025'e kadar Liverpool'da

Liverpool Kulübü, 30 yaşındaki stoper Van Dijk'ın 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Van Dijk, 2018'de 75 milyon sterlin karşılığında Southampton'dan transfer edilmişti. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, 8 maçta Liverpool forması giyebilmişti.
 

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Etiketler; #liverpool #Premier Lig
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