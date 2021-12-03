Ronaldo'dan inanılmaz rekor

Cristiano Ronaldo kariyerini süslemeye devam ediyor.

Manchester United forması giyen yıldız futbolcu Premier Lig'de Arsenal'i 3-2 yendikleri karşılaşmada iki golle galibiyette önemli rol oynadı.

Başarılı oyuncu maç sonunda takımına 3 puan kazandırmanın yanı sıra sekizince kez dalya yapmanın mutluluğunu yaşadı.

36 yaşındaki santrforun 52'inci dakikada takımını 2-1 öne geçiren ilk sayısı kariyerindeki 800'üncü gol olarak kayıtlara geçti.

70'nci dakikada skoru 3-2 yapan yıldız isim 801'inci golüyle takımına çok değerli bir üç puan kazandırdı.

Ronaldo Real Madrid,Juventus,Manchester United ve Sporting Lizbon'da 686 kez gol sevinci yaşarken Portekiz Milli Takımı'yla 115 defa rakip fileleri havalandırdı.

36 yaşındaki futbolcu 801 golü 1097 maçta attı.

Bu arada Ronaldo'nun son yıllarda büyük rekabet içinde oldukları Lionel Messi'nin 948 maçta 752 golü var.

