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Brezilya'dan Premier Lig'e misilleme

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İngiltere Premier Lig'de 5 kulüp, Brezilya Futbol Federasyonunun girişimi nedeniyle 10-14 Eylül tarihlerinde, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Brezilyalı futbolcularını oynatamayacak

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Brezilya'dan Premier Lig'e misilleme

Brezilya Futbol Federasyonu, Premier Lig takımlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni vermemesini farklı bir boyuta taşıdı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ulusal federasyonun talep etmesi halinde futbolcuya beş günlük kısıtlama getiren kural için FIFA'ya başvuran Brezilya Futbol Federasyonu, 8 oyuncunun 10-14 Eylül tarihlerinde Premier Lig takımlarının kadrosunda yer almasının önüne geçti.
Bu başvuru sonrasında Liverpool'da Alisson, Fabinho, Firmino, Manchester City'de Ederson ve GabrielJesus, Chelsea'deThiagoSilva, Leeds United'da Raphinha, Manchester United'da Fred, takımlarının bu hafta sonu Premier Lig, salı günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.
 

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Etiketler; #brezilya #Premier Lig
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