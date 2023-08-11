Boniface, Lefke’den Bundesliga’ya transfer oldu

2017 – 18 sezonunda kısa bir süre Lefke forması giyen Victor Boniface, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’e transfer oldu

Bir dönem Lefke Türk Spor Kulübü forması giyen Victor Boniface, Almanya’nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen’e transfer oldu.

Hakan Sermaye’ninLefke teknik direktörü olduğu dönemde menekşe beyazlılarda forma giyen Nijeryalı hücum futbolcusu Boniface, Lefke’den ayrıldıktan sonra Real Sapphire, BodoGlimt, Union SG formalarını giyerken, 23 Temmuz’da Almanya Bundesliga’nın köklü takımlarından Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen’e 12 milyon Euro’ya transfer olan Boniface’in bonservisinin 20 milyon Euro’ya çıkması bekleniyor.

