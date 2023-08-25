Bayern Münih'ten kaleye takviye

Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'den kaleci Daniel Peretz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bayern'in bu hafta Bavyera ekibine katılacak 23 yaşındaki oyuncu için Maccabi Tel Aviv ile anlaşmaya vardığı biliniyor. Peretz, Bayern'e katılmadan önce Perşembe gecesi Maccabi adına son maçını oynayacak. Bayern'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Maccabi, satışından 2020 milyon euro kâr elde edecek.



