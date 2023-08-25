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Bayern Münih'ten kaleye takviye

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Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv'den kaleci Daniel Peretz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Bayern Münih'ten kaleye takviye
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Bayern'in bu hafta Bavyera ekibine katılacak 23 yaşındaki oyuncu için Maccabi Tel Aviv ile anlaşmaya vardığı biliniyor. Peretz, Bayern'e katılmadan önce Perşembe gecesi Maccabi adına son maçını oynayacak. Bayern'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Maccabi, satışından 2020 milyon euro kâr elde edecek.
 
 
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