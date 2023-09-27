Bayern Münih'te Gnabry sakatlandı

Alman temsilcisi Bayern Münih'te forma giyen SergeGnabry'nin sol kolunda kırık tespit edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih'in 28 yaşındaki yıldız futbolcusu, takımının Almanya Kupası'nda PreussenMunster ile oynadığı maçta sakatlandı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Serge ameliyat edilecek ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu hem onun hem bizim için acı bir durum." ifadelerini kullandı.

