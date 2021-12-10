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Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas

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Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas
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UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada Eljif Elmas'ın yanı sıra Real Sociedad'danMikelOyarzabal, Dinamo Zagreb'den MislavOrsic ve Spartak Moskova'dan AleksandrSelikhov yer aldı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Eljif, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.
 
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