Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin her yıl düzenlediği festival, bu yıl Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla yapılıyor.

Piyanist, Besteci, Yönetmen, kareograf ve Şair Anastasiia Andrievskaya 13 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.30' da vereceği piyano resitalinde Johann Sebastian Bach' ın eserleri yanında çağdaş besteciler; Jean Cras, Erik Satie, Avro Pärt, Valentin Silvestrov, Giya Kancheli ve Philip Glass' ın eserlerini de seslendirecek.

Festival 16 Kasım Cumartesi akşamı Lefkoşa Belediye Orkestrası Konseri ile sona erecek.

Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı bilet ofisinden ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabiliyor.