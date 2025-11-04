Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 8-10 Kasım tarihleri arasında “Üsler, militarizm ve ırkçılık: Halklar, ABD ve Avrupa’nın hegemonik yayılması karşısında bağımsızlık, kurtuluş ve barış için mücadele ediyor” başlığı altında düzenlenecek sempozyuma birçok ülkeden katılımcı bekleniyor.

Gazete, sempozyumun çalışmalarının, 10 Kasım tarihinde Güney Lefkoşa’dan başlayacak şekilde Yeşil Hattın ve tarihi noktaların gezilmesi ve Derinya Barikatı ile Dikelya İngiliz Üslerinde gerçekleştirilecek protesto gösterisiyle sona ermesinin öngörüldüğünü belirtti.