Fileleftheros ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve beraberindeki heyetin dün “Kormakitis” (Koruçam) köyüne giderek köy sakini Maronitlere destek mesajı verdiğini yazdı.

Gazete, Koruçam’da her yıl düzenlenen yortuya “Ayios Yeorgios” kilisesinde katılan Stefanu’nun burada yaptığı konuşmada, “Maronitlerin de Türk işgali ve istilasının kurbanları olduğunu” iddia ederek köye gerçekleştirdikleri ziyaretin Maronitlere destek ve dayanışma göstergesi olduğunu vurguladı.

Stefanu, Koruçam ziyaretinin ayrıca, “Kıbrıs sorununa, Kıbrıs’ı Türk işgalinden kurtaracak, halkı ve ülkeyi birleştirecek bir çözüm bulunması yönünde çaba sarf etmeye devam edeceklerinin bir göstergesi olduğunu” da ifade etti.