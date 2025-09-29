UKÜ’den verilen bilgiye göre, Mütevelli Heyeti ve Rektörlük katılımıyla gerçekleştirilen törende, doçentlik ve profesörlüğe atanan akademisyenlere belgeleri, bilimsel yayın performansıyla öne çıkan akademisyenlere de ödülleri verildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, UKÜ’de 2025-2026 eğitim öğretim yılı için planlanan yol haritasını açıklarken, Times Higher Education’da 601-800 bandında bulunduğunu söylediği UKÜ’yü yükselme hedefleri olduğunu kaydetti.

Çelebi’nin açılış konuşmasının ardından akademik yükseltme bilimsel yayın ödülleri, Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cem Tanova, Doç. Dr. Erkay Özgör ve Doç. Dr. Tamer Tulgar tarafından takdim edildi.